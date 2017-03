Bundeskanzlerin Merkel und der niederländische Ministerpräsident Rutte sollen nach Presseinformationen der Türkei konkrete Zusagen für ein legales Flüchtlingskontingent gemacht haben.

Anders als bisher bekannt hätten die beiden in den Verhandlungen über den EU-Türkei-Pakt im März 2016 versprochen, jährlich 150.000 bis 250.000 syrische Flüchtlinge direkt aus der Türkei nach Europa zu holen, berichtet die Zeitung "Die Welt". Demnach gab es am Vorabend des entscheidenden EU-Gipfels ein Treffen zwischen Merkel, Rutte und dem damaligen türkischen Ministerpräsidenten Davutoglu. Der gemeinsame Plan sei dann am Folgetag den übrigen EU-Ratsmitgliedern als überraschender Vorschlag der Türkei präsentiert worden, jedoch ohne sie über die verabredeten Zahlen in Kenntnis zu setzen. Später dann hätten Merkel und Rutte weitere EU-Länder von der Aufnahme von Flüchtlingen überzeugen wollen. Die Zeitung beruft sich auf mehrere in die Verhandlungen involvierte Personen.