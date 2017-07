EU-Erweiterungskommissar Hahn hat die türkische Regierung zu konkreten Schritten für eine Verbesserung der Beziehungen zur Europäischen Union aufgerufen.

Dies könne nur mit realen Taten geschehen, sagte Hahn der "Passauer Neuen Presse" vor einem Besuch türkischer Regierungsvertreter in Brüssel. Die Türkei, die sich immer weiter von Europa wegbewege, müsse eine Grundsatzentscheidung treffen. Absichtsbekundungen seien zu wenig. Die Eskalation im Vorfeld - die Verhaftung von Menschenrechtlern, Journalisten und verschiedensten Gesellschaftsgruppen - sei für die Produktivität derartiger hochrangiger Treffen leider nicht förderlich.



In Brüssel werden heute der türkische Außenminister Cavusoglu und EU-Minister Celik erwartet. An dem Treffen nimmt auch die

EU-Außenbeauftragte Mogherini teil. Konkrete Ergebnisse werden von dem Treffen nicht erwartet.