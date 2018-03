Die EU will Großbritannien nach dem Brexit entgegen den Wünschen Londons keine Sonderkonditionen beim Handel einräumen. Rosinenpickerei eines Drittstaates komme für die EU nicht in Frage, sagte Ratspräsident Tusk in Luxemburg bei der Vorstellung von Leitlinien eines Freihandelsabkommens für die Zeit nach dem britischen Austritt.

Es sei weltweit das erste Freihandelsabkommen, das den Austausch nicht erleichtern, sondern erschweren werde, betonte Tusk. Der Handel mit Großbritannien werde in der Folge unweigerlich komplizierter und teurer werden. Dies sei eine Konsequenz aus der britischen Austrittsentscheidung. Die EU betrachte das Vereinigte Königreich nichtsdestotrotz weiter als Freund und Partner. Weiterhin enge Zusammenarbeit müsse es in den Bereichen Sicherheit, Forschung und Kultur geben.



Das Abkommen soll britischen Banken kein Sonderrecht für den Zugang zum EU-Binnenmarkt einräumen. Bei Dienstleistungen soll Großbritannien ein Marktzugang unter den Regeln des jeweiligen Gastlandes gewährt werden, heißt es in dem Regelwerk. Die Leitlinien sollen für alle 27 verbleibenden EU-Staaten für die Zeit nach dem Austritt Großbritanniens aus dem Staatenverbund gelten. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen sie noch in diesem Monat beschließen.



Ein Sprecher der britischen Premierministerin May erklärte in einer ersten Reaktion, man hoffe, dass die Richtlinien in ihrer endgültigen Fassung genügend Raum für Flexibilität ließen, um die Wirtschaftsbeziehungen kreativ und einfallsreich zu gestalten.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.