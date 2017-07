Die sogenannte Dublin-Regel für einen Asylantrag in Europa hatte auch während der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 Gültigkeit.

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Geklagt hatten zwei Frauen aus Afghanistan sowie ein Syrer, die über die Balkanroute nach Slowenien beziehungsweise Österreich gelangt waren und dort Asyl beantragt hatten. Da sie bei ihrer Durchreise aber zuerst in Kroatien waren, hätten sie dort ihre Asylanträge stellen müssen, erklärten die Richter. Slowenien und Österreich wollen die Migranten nun nach Kroatien abschieben. Das Urteil betrifft indirekt auch Deutschland, da damals viele Migranten eingereist sind, die auf der Balkanroute zunächst andere Staaten passiert hatten.



Der EuGH befasste sich auch noch mit einem weiteren Aspekt der Flüchtlingskrise. Nach Ansicht von Generalanwalt Bot müssen sich auch Ungarn und die Slowakei an der Verteilung von Flüchtlingen in der EU beteiligen. In seinem Schlussantrag empfahl er, die Klagen der beiden Länder abzuweisen. Das Abkommen trage wirksam dazu bei, dass Griechenland und Italien die Folgen der Flüchtlingskrise von 2015 bewältigen könnten. Der EU-Rat hatte Ungarn und die Slowakei verpflichtet, sich an der Verteilung und Aufnahme von 100.000 Flüchtlingen zu beteiligen. Das Urteil des EuGH wird in einigen Monaten erwartet. Meist folgt das Gericht den Empfehlung seiner Generalanwälte.