Die sogenannte Dublin-Regel für einen Asylantrag in Europa hatte auch während der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 Gültigkeit.

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Demnach hätten die Kläger, Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien, bereits in Kroatien Asyl beantragen müssen, und nicht erst in Österreich. Im Streit um die Verteilung von Flüchtlingen in der EU müssen sich Ungarn und die Slowakei auf eine Niederlage vor dem EuGH einstellen. Sie hatten gegen die Entscheidung zur Umverteilung von 120.000 Immigranten geklagt. Der Generalanwalt am Gerichtshof empfahl nun, die Klagen abzuweisen. In der Regel folgt das Gericht seiner Einschätzung. Mit einer Entscheidung wird für September gerechnet. Ziel der EU war es, mit der Maßnahme Italien und Griechenland zu entlasten. Die EU droht Staaten, die sich gegen die Umverteilung sperren, mit einem Vertragsverletzungsverfahren.