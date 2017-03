Die EU-Staaten sind nicht dazu verpflichtet, Asylbewerbern ein sogenanntes humanitäres Visum auszustellen.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied, so eine Verpflichtung lasse sich aus dem EU-Recht nicht ableiten. Die Mitgliedsländer könnten allein auf Basis ihrer nationalen Gesetzgebung entscheiden. Menschenrechtsorganisationen hatten gehofft, Flüchtlingen mit einer Verpflichtung zur Ausstellung solcher Visa einen legalen Weg in die EU zu eröffnen. Geklagt hatte eine syrische Familie. Sie beantragte bei der belgischen Botschaft im Libanon ein Visum für 90 Tage, um einen Asylantrag zu stellen. Die belgischen Behörden lehnten das ab.



Die CSU-Europa-Politikerin Hohlmeier begrüßte das Urteil. Botschaften und Konsulate wären andernfalls zu Asylbehörden zweckentfremdet worden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patzelt sprach indes von einer erschreckenden und zynischen Gerichtsentscheidung. Im Deutschlandfunk sagte er, man können Flüchtlingen nicht sagen, sie hätten ein Anrecht auf Asyl, aber wie sie dies geltend machten, sei ihre Sache. Auch der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schwabe, verteidigte die Praxis humanitärer Visa. Zur Öffnung legaler Wege machten sie in überschaubarem Maß großen Sinn, teilte er über Twitter mit.