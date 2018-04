Folteropfer haben nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs Anspruch auf Flüchtlingsschutz, wenn ihnen bei der Rückkehr in ihr Herkunftsland eine angemessene medizinische Versorgung verweigert würde.

Das Gericht in Luxemburg stellte zudem fest, dass die Betroffenen nicht abgeschoben werden dürften. Bedingung sei, dass sich bestehende körperliche und seelische Leiden erheblich und unumkehrbar verschlimmern würden, weil eine Behandlung in ihrer Heimat nicht möglich sei.



In dem betreffenen Fall ging es um einen Tamilen aus Sri Lanka, der nach Großbritannien geflohen war. Er war als Mitglied der Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam verhaftet und gefoltert worden. Großbritannien hatte einen eingeschränkten Schutzstatus abgelehnt, weil eine erneute Verfolgung in Sri Lanka nicht zu befürchten sei.



(Az: C-353/16)

