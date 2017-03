Das Kopftuch-Urteil des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Nach Einschätzung der Leiterin der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes, Lüders, könnte dadurch der Zugang von muslimischen Frauen zum Arbeitsmarkt erschwert werden. Zwar habe der EuGH klargestellt, dass Unternehmen diskriminierende Kundenwünsche nicht zur Grundlage für ein mögliches Kopftuchverbot machen dürften. Die Arbeitgeber sollten sich gut überlegen, ob sie sich durch Kopftuchverbote in ihrer Personalauswahl einschränken wollten, sagte Lüders in Berlin. Dagegen begrüßte der Chef der EVP-Fraktion im Europa-Parlament, Weber, das Urteil. Der Gerichtshof habe klargestellt, dass in Europa die Werte Europas Geltung hätten, sagte der CSU-Politiker in Brüssel.



Der Europäische Gerichtshof hatte am Vormittag entschieden, dass Arbeitgeber das Tragen von Kopftüchern und andere religiöse Zeichen verbieten dürfen. Allerdings müsse es sich dabei um eine allgemeine Regel handeln. Nicht gerechtfertigt sei ein Verbot, wenn sich Kunden an einem Kopftuch störten.