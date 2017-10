Österreich klagt vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die deutsche Pkw-Maut.

Man werde die entsprechenden Papiere noch heute beim EuGH in Luxemburg einreichen, teilte Verkehrsminister Leichtfried in Wien mit. Die Einführung der Gebühr sei diskriminierend. Aus Sicht seiner Regierung spreche grundsätzlich zwar nichts gegen die Einführung eines Maut-Systems. Auch Österreich selbst verfahre schließlich so, erklärte Leichtfried. Dass am Ende aber nur Ausländer zahlten, sei mit den Grundwerten der EU nicht vereinbar.



Die Bundesregierung hält ungeachtet der Klage an der PKW-Maut fest. Ein Sprecher des Verkehrsministerium erklärte in Berlin, die Maut werde Gerechtigkeit auf den deutschen Straßen schaffen. Daran ändere auch die österreichische Klage nichts. Die SPD forderte dagegen einen Stopp der Maut-Vorbereitungen. Ihr Fraktionsvize im Bundestag, Bartol, sagte, die Gefahr sei zu groß, dass ansonsten Millionen Steuergelder verbrannt würden.



Die Maut soll ab 2019 für alle Nutzer aus dem In- und Ausland gelten. Autofahrer aus Deutschland sollen im Gegenzug bei der Kfz-Steuer entlastet werden.