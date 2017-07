Dass Mitarbeiter deutscher Konzerne im Inland oft mehr Mitbestimmungsrechte haben als ihre Kollegen im Ausland, ist mit EU-Recht vereinbar.

Das stellte der Europäische Gerichtshof in einem Grundsatzurteil klar. Geklagt hatte ein Aktionär der Tui AG. Er hielt es für einen Verstoß, dass nur Mitarbeiter in Deutschland in den Aufsichtsrat gewählt werden können, nicht aber Konzernbeschäftigte in anderen EU-Ländern. Das widerspreche unter anderem der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Der EuGH wies diese Auffassung zurück und erklärte, ein Beschäftigter könne im neuen Land nicht dieselben Arbeitsbedingungen verlangen wie im Herkunftsland.