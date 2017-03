In der Europäischen Union können Unternehmen Mitarbeiterinnen muslimischen Glaubens unter bestimmten Bedingungen das Tragen von Kopftüchern verbieten.

Voraussetzung dafür sei aber eine firmeninterne Regel, die das sichtbare Tragen jedes politischen, philosophischen oder religiösen Zeichens verbiete, entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Unternehmen hätten das Recht, ihren Kunden das Bild der Neutralität in Fragen der Weltanschauung und Religion zu vermitteln. Selektiv dürfe diese Regel allerdings nicht angewendet werden.



Kritik an dem Richterspruch kam vom Zentralrat der Muslime. In einer Erklärung wies er darauf hin, dass das Luxemburger Urteil im Widerspruch steht zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Der EuGH könnte damit das Tor dafür geöffnet haben, dass muslimische Frauen in Europa Diskriminierungen ausgesetzt würden. Positiv äußerte sich dagegen der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber. Der Gerichtshof habe klargestellt, dass in Europa die Werte Europas Geltung hätten. Die Religionsfreiheit sei dadurch nicht betroffen, betonte der CSU-Politiker.



(Az: C-157/15, C-188/15)