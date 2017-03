In der Europäischen Union können Unternehmen Mitarbeiterinnen muslimischen Glaubens unter bestimmten Bedingungen das Tragen von Kopftüchern verbieten.

Voraussetzung dafür sei aber eine firmeninterne Regel, die das sichtbare Tragen jedes politischen, philosophischen oder religiösen Zeichens verbiete, entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Unternehmen hätten das Recht, ihren Kunden das Bild der Neutralität in Fragen der Weltanschauung und Religion zu vermitteln. Selektiv dürfe diese Regel allerdings nicht angewendet werden.



Das Urteil stieß in der Türkei auf Kritik. Die Entscheidung werde lediglich Fremdenfeindlichkeit und einen "Anti-Muslim-Trend" stärken, teilte der Sprecher von Präsident Erdogan in Ankara mit. In Deutschland erklärte der Zentralrat der Muslime, das Luxemburger Urteil habe womöglich ein Tor zur Diskriminierung von muslimischen Frauen in Europa geöffnet. Kritik äußerten auch die Evangelische Kirche, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin und Amnesty International. Begrüßt wurde der Richterspruch dagegen vom Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, dem CSU-Politiker Weber und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.



(Az: C-157/15, C-188/15)