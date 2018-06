Wer auf Facebook eine Fan- oder Informationsseite betreibt, ist für den Datenschutz mitverantwortlich.

Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden und damit einer Klage des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) Recht gegeben. Die Datenschützer hatten vor knapp sieben Jahren einer privaten Bildungsakademie das Betreiben ihrer Facebook-Fanpage verboten, weil weder die Akademie noch Facebook die Nutzer darüber aufklärte, für welche Zwecke deren persönliche Daten genutzt wurden.



Das Urteil nimmt nach Ansicht von Datenschützern aber auch Facebook in die Pflicht. Die Landesdatenschutzbeauftragte für Schleswig-Holstein, Marit Hansen, sagte, das Unternehmen müsse Seitenbetreiber künftig besser über ihre Datenschutzpflichten informieren und seinerseits offenlegen, was es mit den Daten der Nutzer macht.



Die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein wiederum befürchtet, dass viele Unternehmen jetzt ihre Facebook-Präsenz aufgeben müssen, weil sie die Vorgaben des Datenschutzrechts nicht erfüllen können. Durch die neue EU-Datenschutzverordnung hat sich übrigens nichts geändert. Die Definition, wer "Verantwortlicher" für die Verarbeitung von Daten ist, ist dieselbe wie in der alten EU-Richtlinie.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.