EU-Staaten müssen in ihren Auslandsbotschaften keine sogenannten humanitären Visa ausstellen. Es stehe den Mitgliedsstaaten frei, ihre Einreisevisa nach nationalem Recht zu vergeben, entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.

Damit scheiterte eine aus Aleppo stammende syrische Familie mit ihrer Klage. Sie hatte in der belgischen Botschaft in Beirut ein humanitäres Visum beantragt. Dadurch wollte sie die Möglichkeit haben, auf legale Weise nach Belgien zu reisen, um dort einen Asylantrag zu stellen.



Der zuständige Generalanwalt am EuGH hatte in seinem Schlussantrag gefordert, dass humanitäre Visa nicht verweigert werden dürften, wenn die Gefahr bestehe, dass Menschen Folter oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt seien. Wäre das Gericht dieser Auffassung gefolgt, hätte das gesamte europäische Verfahren zur Flüchtlingspolitik geändert werden müssen.