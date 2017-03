EU-Staaten müssen in ihren Auslands-Botschaften Flüchtlingen keine sogenannten humanitären Visa ausstellen.

Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg lässt sich eine solche Verpflichtung nicht aus dem EU-Recht ableiten. Es steht den Mitgliedsstaaten demnach frei, ihre Einreisevisa auf Basis ihrer nationalen Gesetze zu vergeben. Geklagt hatte eine syrische Familie, die in den Libanon geflohen war und in der belgischen Botschaft in Beirut Anträge für humanitäre Visa gestellt hatte. Die belgischen Behörden lehnten die Anträge ab und verwiesen darauf, dass ein Visum nur für 90 Tage gelte. Die syrische Familie habe aber die Absicht gehabt, sich länger in Belgien aufzuhalten.



Vor allem Menschenrechtsorganisationen kritisierten das EuGH-Urteil und sprachen von einem traurigen Tag für den Flüchtlingsschutz.