EU-Staaten müssen Flüchtlingen keine sogenannten humanitären Visa ausstellen.

Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg lässt sich eine solche Verpflichtung nicht aus dem EU-Recht ableiten. Es steht den Mitgliedsstaaten demnach frei, ihre Einreisevisa auf Basis ihrer nationalen Gesetze zu vergeben. Damit scheiterte eine syrische Familie mit ihrer Klage. Sie war wegen des Bürgerkriegs in ihrer Heimat in den Libanon geflohen. In der belgischen Botschaft in Beirut hatte sie erfolglos ein humanitäres Visum beantragt, das sie zu einem 90-tägigen Aufenthalt in Belgien berechtigt hätte. Dort wollte die Familie dann einen Asylantrag stellen.



Kritik an dem EuGH-Urteil kam vor allem von Menschenrechts-

Organisationen. Ein Vertreter von Pro Asyl sprach von einem traurigen Tag für den Flüchtlingsschutz.



(AZ: C-638/16 PPU)