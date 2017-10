Der Europäische Gerichtshof hält eine einheitliche Mindestgröße für weibliche und männliche Polizisten für diskriminierend.

Die Richter in Luxemburg entschieden, dass eine solche Regelung nur unter sehr strengen Voraussetzungen zulässig sei. Im konkreten Fall hatte eine Polizeianwärterin aus Griechenland geklagt. Sie war an der Mindestgröße von 1 Meter 70 gescheitert. Der EuGH kritisierte, dass diese Regelung sehr viel häufiger Frauen benachteilige als Männer. Eine solche Diskriminierung sei nicht per se verboten, aber an Bedingungen geknüpft. Beispielsweise müsse dafür das Funktionieren der Polizei gefährdet sein. Ob das der Fall sei, müssten nationale Gerichte prüfen.



(Rechtssache C-409/16)