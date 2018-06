EU-Staaten dürfen abgelehnte Asylbewerber erst dann ausweisen, wenn ein Gericht über ihren Widerspruch entschieden hat.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilte, dass Flüchtlinge das Recht haben, gegen einen abgelehnten Antrag auf internationalen Schutz rechtliche Schritte einzulegen und währenddessen im Land zu bleiben. Mitgliedsstaaten könnten den Aufenthalt der Betroffenen zwar für illegal erklären. Sie dürften die Menschen aber nicht abschieben oder in Abschiebehaft nehmen. Konkret ging es um einen Mann aus Togo, der 2011 in Belgien internationalen Schutz beantragt hatte. Die Behörden lehnten den Antrag 2014 ab und wiesen den Mann an, das Staatsgebiet zu verlassen. Der EuGH sollte prüfen, ob die Ausweisungsentscheidung vor Ausschöpfung des Rechtswegs legal ist.



(Rechtssache C-181/16)

