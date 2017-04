Deutschland darf einer Iranerin, die im sensiblen Bereich der IT-Sicherheit forscht, ein Visum für ihre Promotion verweigern.

Das hat der Europäische Gerichtshof in Straßburg entschieden. In der Begründung heißt es, dies sei rechtens, wenn eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit bestehe. Die nationalen Behörden hätten bei Beurteilung dessen allerdings einen weiten Spielraum, so die Richter. Die deutsche Justiz hatte um Auslegung des EU-Gesetzes gebeten, das die Bedingungen für Studenten-Visa festlegt.



Im konkreten Fall ging es um die Absolventin einer iranischen Universität. Diese unterliegt wegen ihres Engagements für die iranische Regierung Sanktionen der EU.