Ein österreichischer Datenschutzaktivist darf keine Sammelklage gegen Facebook führen.

Er kann aber für sich selbst in Österreich gegen das soziale Netzwerk klagen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden.



Der Jurist Max Schrems will Facebook wegen Datenschutzverstößen verklagen und wollte dabei auch die Interessen von rund 25.000 anderen Facebook-Nutzern vertreten, die ihm dafür ihre Rechte abgetreten haben. Das darf er nun nicht, aber seine eigene Klage ist zulässig, obwohl Facebook seinen europäischen Sitz in Irland hat.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.