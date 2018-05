Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat ein Grundsatzurteil zum sogenannten Schächten gesprochen.

Rituelle Schlachtungen ohne Betäubung dürfen demnach nur in zugelassenen Schlachthöfen vorgenommen werden. Zur Begründung führten die Richter an, das Tierwohl sei als Wert der Europäischen Union festgeschrieben. Die Schlachthof-Pflicht erhöhe die Qualität des Fleisches, vor allem in Hinblick auf die Hygiene. Eine Einschränkung der Religionsfreiheit sah der Gerichtshof nicht. Die Vorgaben für die Schlachtungen seien lediglich technischer Natur.



Geklagt hatten mehrere islamische Verbände aus dem belgischen Flandern. Dort durften Schächtungen einige Jahre lang auch in temporären Schlachtstätten durchgeführt werden. Hintergrund war, dass normale Schlachhöfe während des islamischen Opferfestes überlastet waren. 2015 hatte die flämische Region das mit Verweis auf das EU-Recht verboten.



(Rechtssache C-426/16)

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.