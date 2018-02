Schwangere Frauen sind nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht uneingeschränkt vor einer Kündigung sicher.

Wenn ein Unternehmen Massenentlassungen vornehme, könnten auch diese Frauen betroffen sein, entschieden die Luxemburger Richter. Voraussetzung sei, dass sie über die Auswahlkriterien für die Entlassungen informiert würden. Ausgangspunkt für das Urteil war der Fall einer schwangeren spanischen Bankangestellten, die in ihrer Heimat gegen ihre Entlassung klagt. Das zuständige Gericht hatte sich an den EuGH gewandt, um sicherzustellen, wie in diesem Fall die EU-Richtlinnie zum Kündigungsschutz für Schwangere auszulegen ist.



AZ.: C-103/16

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.