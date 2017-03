Wer seine Telefonnummer zur Veröffentlichung freigibt, muss mit der Weitergabe an Anbieter auch in anderen EU-Ländern rechnen.

Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg hervor. Im konkreten Fall ging es um eine belgische Telefonauskunft, die in den Niederlanden Nutzerdaten zur Veröffentlichung angefordert hatte. Dies wurde mit der Begründung abgelehnt, man sehe keine Pflicht, Daten an ein Unternehmen in einem anderen EU-Land weiterzureichen. Das Gericht folgte schließlich den Argumenten der belgischen Kläger und bestätigte ein Auskunftsrecht auf Grundlage der europäischen Universaldienstrichtlinie.