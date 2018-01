Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs darf eine Behörde keinen psychologischen Test verlangen, um die sexuelle Orientierung eines Asylbewerbers zu klären.

Ein solches Gutachten würde unverhältnismäßig in das Privatleben eingreifen, entschieden die Richter in Luxemburg. Im vorliegenden Fall hatte ein Nigerianer in Ungarn einen Asylantrag gestellt. Er gab an, in seiner Heimat wegen seiner Homosexualität verfolgt zu werden. Die Behörden wiesen seinen Antrag jedoch ab, weil ein Gutachten die sexuelle Orientierung nicht bestätigt hatte. Der Europäische Gerichtshof betonte nun, die Behörden könnten sich auf die Plausibilität der Aussagen des Asylbewerbers stützen.



Urteil in der Rechtssache C-473/16

