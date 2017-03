Es dürfte heute wohl in den meisten europäischen Hauptstädten einen kollektiven Stoßseufzer der Erleichterung gegeben haben. Denn der Europäische Gerichtshof ist nicht seinem Generalanwalt gefolgt, sondern hat sich über dessen Empfehlung hinweggesetzt. Demnach sind die EU-Staaten nach europäischem Recht nicht dazu verpflichtet, Asylbewerbern ein sogenanntes humanitäres Visum auszustellen. Was wiederum Schutzsuchenden die Möglichkeit zu einer legalen Einreise gegeben hätte.

Viele Hilfsorganisationen haben das Urteil heute scharf kritisiert. Denn damit bleiben viele Flüchtlinge erst einmal weiter von kriminellen Schleuserbanden abhängig. Für die allein das Geschäft zählt. Und die deshalb auch den Tod von tausenden von Flüchtlingen jedes Jahr in Kauf nehmen. Daran hat sich trotz des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals nichts geändert. Im Gegenteil: Weil die Balkanroute verschlossen ist, wählen heute viele die gefährliche Route über das Mittelmeer.

Visa-Vergabe bleibt in der Hand der Nationalstaaten

Und doch ist die heutige Gerichtsentscheidung im Grundsatz richtig. Die Visa-Vergabe bleibt in der Hand der Nationalstaaten. Sie entscheiden darüber, wer ins Land darf und wer nicht. Der Urteilsspruch sorgt damit für Rechtssicherheit, auch weil es bislang noch keine anderslautende Regelung auf EU-Ebene gibt.

Aber auch aus praktischen Erwägungen ist es ein kluges Urteil. Hätten die europäischen Richter anders entschieden, hätte dies wohl ein mittleres Beben ausgelöst. Die Anträge auf Asyl in den Botschaften und Konsulaten wären sprunghaft angestiegen, was wiederum zu einer völligen Überforderung und Überlastung geführt hätte. Gleichzeitig hatten sich schon mehrere EU-Mitgliedstaaten für den Fall der Fälle vorbereitet: Belgien etwa wollte im Notfall seine Auslandsvertretungen einfach schließen, was das Chaos nur verstärkt hätte.

So aber können die Mitgliedstaaten erst einmal aufatmen. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie sich auf dem Richterspruch ausruhen können. Tatsächlich hat die EU bislang bewiesen, dass sie nur bei der Abschottung ihrer Außengrenzen eine bemerkenswerte Schnelligkeit und Effizienz an den Tag gelegt hat.

EU-Staaten müssen auch legale Möglichkeit zur Einreise bieten

Doch das reicht für die selbsterklärte Wertegemeinschaft schlicht nicht aus. Der wirksame Schutz der Außengrenzen kann nur eine Säule einer überarbeiteten EU-Asylpolitik sein. Gleichzeitig müssen die Mitgliedstaaten Schutzsuchenden auch legale Möglichkeiten zur Einreise bieten, etwa durch Neuansiedlungsprogramme oder die Bereitstellung von humanitären Visa.

Es ist ein mühsamer und beschwerlicher Weg. Das zeigen etwa die peinlich niedrigen Zahlen bei der Aufnahme von Syrern, zu der sich die Europäer im Zuge des EU-Türkei-Deals eigentlich verpflichtet hatten. Am Ende aber stehen die Mitgliedstaaten in der Pflicht. Europa muss auch für Flüchtlinge offen stehen. Andernfalls sind die lauten Klagen über das Sterben auf dem Mittelmeer nicht mehr als politische Phrasen.