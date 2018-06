Der deutsch-französische Vorschlag für einen Eurozonen-Haushalt stößt bei der niederländischen Regierung auf Widerstand.

Finanzminister Hoekstra sagte im ZDF, aus seiner Sicht bestehe dafür keine Notwendigkeit. Für Krisenfälle gebe es in der Eurozone bereits den Stabilitätsmechanismus ESM, der in der Vergangenheit gut funktioniert habe. Hoekstra betonte, die Eurozone habe ganz andere Probleme, die sie lösen müsse. Als Beispiel nannte er Reformen in den Mitgliedsstaaten und die Vollendung der Bankenunion.



Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron hatten die Schaffung eines Eurozonen-Budgets vor einigen Tagen ins Gespräch gebracht. Die CSU lehnt einen solchen Haushalt ab. Bayerns Ministerpräsident Söder warnte vor - wie er sagte - "zusätzlichen Schattenhaushalten".

