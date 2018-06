Das Europäische Parlament und der Rat der EU haben sich darauf verständigt, das Fingerabdruck-System Eurodac zu erweitern.

Ziel ist es nach Angaben des Parlaments, künftig leichter Asylbewerber zu identifizieren, die in die EU einreisen oder sich dort illegal aufhalten. Dafür sollen künftig mehr Daten erhoben werden können - wie etwa Bilder des Gesichts und Ausweisnummern. Auch sollen Fingerabdrücke nicht erst ab dem 14., sondern schon vom 6. Lebensjahr an genommen werden dürfen.



Die Überarbeitung des Eurodac-Systems ist Teil der Asylreform, die ein Thema auf dem EU-Gipfel in Brüssel Ende des Monats sein wird.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.