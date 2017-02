Eurofighter Österreich klagt gegen Airbus wegen Korruptionsverdachts

Vier Eurofighter im Formationsflug (dpa / picture-alliance)

Die österreichische Regierung geht im Zusammenhang mit dem Kauf von Eurofighter-Kampfflugzeugen juristisch gegen den Hersteller Airbus vor.

Das Verteidigungsministerium in Wien erklärte, man werde eine Klage einreichen. Hintergrund ist ein Kaufvertrag über 18 Maschinen aus dem Jahr 2003. Nach einem Regierungswechsel wurde die Bestellung auf 15 Flugzeuge und der Preis von knapp zwei auf 1,7 Milliarden Euro reduziert. Bereits kurz nach der ursprünglichen Vertragsunterzeichnung war der Verdacht aufgekommen, dass Schmiergelder in dreistelliger Millionenhöhe geflossen sind. Grundlage für die Klage-Ankündigung sind die Ermittlungs-Ergebnisse einer Arbeitsgruppe im Verteidigungsministerium, die heute vorgestellt werden sollen.



Auch in anderen Ländern, darunter Deutschland, laufen Untersuchungen wegen des Verdachts der Korruption gegen Airbus.