Wegen undurchsichtiger Geldflüsse beim Verkauf von 18 Eurofightern an Österreich muss Airbus 81 Millionen 250-tausend Euro Bußgeld zahlen.

Die Staatsanwaltschaft München teilte mit, es hätten sich zwar keine Nachweise für Bestechungszahlungen ergeben. Es werden aber Zahlungen in dreistelliger Millionenhöhe von Airbus an Firmen in Großbritannien beanstandet. Das Geld sei ohne belegbare Gegenleistung für unklare Zwecke verwendet worden. Airbus habe somit fahrlässig seine Aufsichtspflicht verletzt. Der Konzern akzeptierte das Bußgeld, das Verfahren ist nun eingestellt. In dem Fall wurde seit 2012 ermittelt.

