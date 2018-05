Die Probleme beim Kampfflugzeug Eurofighter sind einem Medienbericht zufolge größer als bislang bekannt.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Industrie habe im März über den vorübergehenden Ausfall eines Zulieferers von Ersatzteilen informiert. Derzeit arbeiteten alle Beteiligten mit Hochdruck an einer Lösung. Dabei seien die Hersteller in der Pflicht.



Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Hellmich, sprach von einem sehr ernsten Problem. Berichten zufolge wurde in einem Kühlsystem des Eurofighters ein Leck gefunden. Die Maschinen könnten zwar fliegen, seien aber auf einen echten Einsatz nicht vorbereitet, hieß es.

