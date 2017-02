Eurogruppe Bundesregierung erwartet noch keine Einigung über Griechenlandhilfen

Die Flaggen Griechenlands und der EU (dpa/picture-alliance/ Herbert Knosowski)

Das Bundesfinanzministerium erwartet beim heutigen Treffen der Euro-Gruppe in Brüssel noch keine Entscheidung über die Auszahlung weiterer Finanzhilfen an Griechenland.

Ein Ministeriumssprecher sagte in Berlin, auf der Tagesordnung stehe ein Sachstandsbericht über die Gespräche zwischen den Institutionen der Geldgeber und Griechenland. Es sei nicht damit zu rechnen, dass es eine abschließende Vereinbarung geben werde. Bundesfinanzminister Schäuble hatte gestern erneut Reformfortschritte angemahnt.



Von einem positiven Votum der Finanzminister der Euro-Länder hängt nicht nur die Freigabe weiterer Kredite an Griechenland ab, sondern auch die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds an dem Hilfsprogramm.