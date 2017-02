Eurogruppe: Griechenland nicht akut in Geldnöten

Die Flaggen Griechenlands und der Europäischen Union (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Griechenland hat laut Eurogruppen-Chef Dijsselbloem derzeit keinen akuten Geldbedarf.

Die Liquidität reiche bis zum Sommer, sagte Dijsselbloem vor einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Dabei geht es unter anderem um die Auszahlung weiterer Finanzhilfen an Griechenland. Die internationalen Geldgeber und die Regierung in Athen sind sich derzeit noch uneins über die Erfüllung der Reformzusagen. Von einem erfolgreichen Abschluss der aktuellen Prüfrunde hängt ab, ob Griechenland weitere Kredite aus dem Hilfsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro erhält. Der Internationale Währungsfonds hat bislang noch nicht entschieden, ob er sich erneut engagieren will. Dijsselbloem sagte, diese Haltung habe sich nicht geändert.