Eurogruppen-Chef Dijsselbloem hat mit einer abfälligen Bemerkung über die südeuropäischen Länder Kritik ausgelöst.

Der niederländische Finanzminister hatte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, wenn die südlichen EU-Staaten Solidarität des Nordens einforderten, hätten sie auch Pflichten. Wörtlich hieß es weiter, man könne nicht sein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend um Unterstützung bitten. Der Fraktionsvorsitzende des Sozialisten im Europa-Parlament, Pitella, nannte die Aussagen beschämend und stellte Dijsselbloems weitere Eignung als Euro-Gruppenchef in Frage. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion, Weber, meinte, in der Eurozone sei für Klischees kein Platz. Dijsselbloem verteidigte sich gegen die Kritik. Er habe allgemein über die Solidarität in der Eurozone gesprochen und nicht bestimmte Länder kritisiert, erklärte sein Sprecher in Den Haag.