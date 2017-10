Luxemburgs Finanzminister Gramegna schließt eine Kandidatur für den Vorsitz in der Eurogruppe nicht aus.

Er hebe zwar nicht den Finger, wenn sich unter seinen Amtskollegen aber ein Konsens in dieser Frage abzeichne, stehe er bereit, sagte Gramegna zum Abschluss des EU-Finanzministertreffens in Luxemburg. Der bisherige Eurogruppen-Vorsitzende Dijsselbloem aus den Niederlanden gibt den Posten Mitte Januar ab. Sein Nachfolger soll am 4. Dezember gewählt werden. Als möglicher Bewerber gilt auch der französische Finanzminister Le Maire.