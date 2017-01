Nicht zum ersten Mal hat die EU schwierige Aufgaben zu lösen, aber das Jahr 2017 wirft besonders große Schatten voraus. Der Brexit rückt näher und bis Ende März will die britische Regierung die Austrittsgespräche mit Brüssel beginnen. Ein Novum in der Geschichte der EU.

Etwa zur gleichen Zeit wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt. Der Rechtspopulist und EU-Kritiker Geert Wilders könnte mit seiner Partei stärkste Kraft werden. Bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich hofft Marine Le Pen vom Front National auf die Stichwahl und auch in Deutschland könnte der Bundestag bald mit der AfD besetzt sein.

Wie soll die EU mit diesen Herausforderungen umgehen? Welche Lösungen gibt es? Rückt das Ende des Europäischen Projekts näher? Welche außenpolitische Rolle kann die Europäische Union einnehmen? Wie umgehen mit Putin, Erdogan und Trump?

Darüber diskutieren: