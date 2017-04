Die EU-Kommission hat die Mitgliedsstaaten aufgefordert, Flüchtlingskinder besser zu schützen.

Die Behörde erklärte in Brüssel, Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern unterwegs sind, sollten statt in Lagern besser in Familien untergebracht werden. Zudem müsse es in den Registrierungszentren im Süden Europas Beauftragte für den Schutz minderjähriger Migranten geben. Darüber hinaus müssten vermisste Flüchtlingskinder, von denen es in der EU 10.000 geben soll, systematisch erfasst werden. Jeder dritte Asylbewerber in Europa ist nach Angaben der Brüsseler EU-Behörde minderjährig.