Die Viertelfinal-Paarungen in der Fußball-Europa-League stehen fest:

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 trifft auf Ajax Amsterdam. Das ergab die Auslosung in Nyon. Außerdem spielt der RSC Anderlecht gegen Manchester United, Celta Vigo tritt gegen KRC Genk an und Olympique Lyon kämpft gegen Besiktas Istanbul um den Einzug ins Halbfinale der Europa League. Die Hinspiele der letzten acht Mannschaften des europäischen Fußball-Wettbewerbs finden am 13. April statt, die Rückspiele eine Woche später am 20. April.