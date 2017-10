Der französische Präsident Macron hat Europa vor einem Rückzug ins Nationale gewarnt.

Das sei die schlechteste Option, sagte er am Abend im Zweiten Deutschen Fernsehen. Als das größte Risiko für Europa bezeichnete Macron eine Spaltung des Kontinents und das Fehlen eines gemeinsamen Projekts. Der französische Präsident mahnte Perspektive und Fortschritt an, die jedem geboten werden müssten. Macron kritisierte, dass die europäischen Länder in jüngster Vergangenheit eher die Unterschiede betont und Egoismen ausgelebt hätten. Es fehle die gegenseitige Solidarität. Macron hatte zuletzt in einer Rede eine schnellere, effizientere und stärkere EU gefordert und eine ganze Serie von Reformen verlangt.