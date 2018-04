Frankreichs Staatspräsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel bemühen sich heute bei einem Treffen in Berlin um eine gemeinsame Position zur Reform der Europäischen Union.

Dabei dürfte es vor allem um die Frage gehen, ob und wie bis zum EU-Gipfel Ende Juni substanzielle Fortschritte erzielt werden können. In CDU und insbesondere CSU gibt es Vorbehalte gegen Macrons Vorstellungen von der künftigen europäischen Finanzarchitektur.



Der CDU-Abgeordnete Rehberg sagte im Deutschlandfunk, seine Fraktion trage in vielen Bereichen, in denen ein europäischer Mehrwert zu erwarten sei, eine Vertiefung der EU mit. Dies gelte etwa für die gemeinsame Sicherheits- und Asylpolitik oder die Sicherung der Außengrenzen. Skeptisch sei man aber bei Macrons Vorschlägen zur Einführung eines europäischen Währungsfonds oder zur Bankenunion. Hier würden die Beteiligungsrechte der nationalen Parlamente nicht ausreichend berücksichtigt. Rehberg betonte, der Bundestag müsse an Entscheidungen beteiligt werden, bei denen es um das Geld deutscher Steuerzahler gehe.



Zuletzt hatte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt gesagt, dass er einen EU-Finanzminister ablehnt und auch einem eigenen Etat für die Eurozone kritisch gegenübersteht. Weniger Widerstand gibt es etwa bei der Idee, den Rettungsschirm ESM zu einem Europäischen Währungsfonds umzubauen.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte, die Vorschläge zur Reform Europas dürften nicht aufgrund innerparteilichen Streits auf die lange Bank geschoben werden. Macrons Besuch sei eine europapolitische Bewährungsprobe für Merkel. Der FDP-Fraktionsvize Lambsdorff mahnte in der "Heilbronner Stimme" Fortschritte auch beim Thema Migration an.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.