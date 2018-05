Bei dem Brand im Europa-Park Rust ist nach vorläufiger Einschätzung des Unternehmens ein Millionenschaden entstanden.

Genau zu beziffern sei dieser im Moment nicht, sagte eine Sprecherin des Parks. Zur Ursache des Brandes konnte sie bislang nichts sagen, auch nicht dazu, wo genau das Feuer war. Zerstört wurden unter anderem ein Kostümlager und eine Indoor-Themenwelt. Von etwa 100 Attraktionen seien drei aktuell nicht nutzbar.



Das Feuer war am Samstag-Abend ausgebrochen, Tausende Besucher mussten in Sicherheit gebracht werden. Rund 500 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren im Einsatz. Bei den Löscharbeiten wurden sieben Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Feuerwehr hatte den Großbrand im Europapark noch am Abend unter Kontrolle gebracht, allerdings dauerten die Löscharbeiten bis zum Sonntag an.



Der Europa-Park ist nach Disneyland Paris der zweitbesucherstärkste Freizeitpark Europas. Pro Saison kommen nach Angaben des Unternehmens mehr als 5,6 Millionen Menschen.

