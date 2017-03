In 28 deutschen Städten haben mehrere tausend Menschen an Kundgebungen für ein geeintes Europa teilgenommen.

Unter dem Motto "Pulse of Europe" versammelten sich auf dem Berliner Gendarmenmarkt rund 3.000 Menschen. Demonstrationen mit mehr als 1.000 Teilnehmern gab es nach Angaben der Veranstalter in München, Köln, Frankfurt und Aachen. Seit vier Wochen ruft eine Bürgerinitiative jeden Sonntag zu den Veranstaltungen auf, um anti-europäischen Stimmen etwas entgegenzusetzen. Eine Mehrheit der Menschen glaube an die Idee der Europäischen Union.