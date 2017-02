Europa Söder fordert Pfand für weitere Griechenland-Hilfen

Markus Söder von der CSU (dpa / picture-alliance / Peter Kneffel)

Bayerns Finanzminister Söder hat einen Stopp weiterer Hilfszahlungen an Griechenland gefordert.

Der CSU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, neue Milliarden sollten nur noch fließen, wenn Athen alle Reformen umsetze - und auch dann nur gegen Sicherheiten in Form von Bargeld, Gold oder Immobilien. In Brüssel beraten heute die Euro-Finanzminister über das dritte Hilfsprogramm, auf das sich Griechenland und die Gläubiger 2015 geeinigt hatten. Es gibt allerdings seit Monaten Streit über die Bedingungen für die Freigabe der Kredite. Der Internationale Währungsfonds hat sich bisher nicht am laufenden Programm beteiligt - mit der Begründung, dass die Schuldenlast zu hoch sei.



Bundesfinanzminister Schäuble betonte gestern Abend im ARD-Fernsehen, er gehe von einer Beteiligung des IWF aus. Die Forderung nach einem Schuldenerlass für Griechenland wies der CDU-Politiker zurück. Dies sei im europäischen Vertrag ausgeschlossen.