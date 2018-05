Die SPD hat eine baldige Reaktion auf die europapolitischen Reformvorschläge des französischen Präsidenten Macron angekündigt.

SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte der Zeitung "Die Welt", Bundesfinanzminister Scholz arbeite an einer "starken" deutschen Antwort. Nur mit einer deutsch-französischen Zusammenarbeit werde eine Kehrtwende in Europa gelingen.



Die Vorsitzende der SPD-Grundwertekomission, Schwan, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es sei beschämend, dass sich Deutschland bislang nicht zur Europa-Initiative Macrons geäußert habe. Es liege nun aber ein Positionspapier der SPD als Antwort auf die Grundsatzrede des französichen Präsidenten vor. Die SPD unterstütze den generellen Impetus, weiche aber in Fragen des Euro-Budgets, der Bankenunion und der Militärausgaben von dessen Vorschlägen ab. Im sozialen Bereich wolle die Partei dagegen mehr tun als Macron.



Kanzlerin Merkel hat angekündigt, bis zum EU-Gipfel Ende Juni eine gemeinsame Position mit Macron zu finden.

