Schon wieder ein Anschlag - diesmal in London. Und in Antwerpen, so scheint es, fehlte nicht viel und eine ähnliche Katastrophe hätte mehrere Menschen aus dem Leben gerissen. Das Thema dominierte die Nachrichten - doch die Zeiten, als man bei Facebook sein Profilbild durch die Nationalfarben des betroffenen Landes ersetzte, sind vorbei.

Der Hashtag #PrayforLondon auf Twitter erreichte nicht annähernd die Verbreitung, wie seinerzeit die Solidaritätsbekundung "Je suis Charlie" nach dem Anschlag auf das französische Satire-Magazin "Charlie Hebdo" oder "Je suis Paris" im November 2015.

Haben wir uns an die terroristische Bedrohung gewöhnt? Oder sind wir gar abgestumpft?

Richtig ist, dass von Anschlag zu Anschlag wo auch immer in Europa nur wenige Wochen vergehen, manchmal auch nur Tage. Hinzu kommen zahlreiche Razzien wegen Terrorverdachts, die auch in den Nachrichten zunehmend zur Randnotiz werden.

Ja, man gewöhnt sich daran - das ist es wohl. Doch ist das per se schlecht? Ich denke nicht.

Die terroristische Bedrohung ist Teil unseres Alltags geworden. Natürlich darf das nicht dazu führen, dass wir Anschläge und Todesopfer nur noch achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Wir müssen uns aber, so bitter das ist, damit abfinden, dass wir auch in Zukunft Terroranschläge erleben werden - auch in Deutschland.

Doch was ist der richtige Umgang mit dieser Bedrohung? Alle Bereiche des öffentlichen Lebens müssen auf diese Frage eine Antwort finden - Politik, Sicherheitsbehörden, Medien, die Gesellschaft insgesamt - jeder einzelne von uns.

Mein Eindruck ist, dass die Bevölkerung bei der Beantwortung dieser Frage am weitesten ist. Die Menschen tun mehrheitlich das einzig richtige - sie leben ihr Leben weiter wie bisher.

Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Anschlags zu werden, ist für jeden Einzelnen verschwindend gering.

Terrorpropaganda keinen Bärendienst erweisen

Und die Medien? Wir als Medien sollten uns davor hüten, die Terrorgefahr zu nutzen, um Klick- und Verkaufszahlen oder Quoten zu erhöhen.

Natürlich müssen wir über Terroranschläge berichten.

Aber wir müssen darauf achten, der Terrorpropaganda keinen Bärendienst zu erweisen. Sie will den Eindruck erwecken, dass die Bedrohung allmächtig ist - diesen Eindruck sollten wir nicht verstärken. Wir reden ständig über die Bedrohungslage, über Sinn oder Unsinn neuer Anti-Terror-Gesetze. Die Themen funktionieren medial.

Über anderes reden wir vergleichsweise viel zu wenig: über die Bekämpfung der Ursachen. Woran liegt es, dass allein in Deutschland mittlerweile knapp 10.000 überwiegend junge Menschen den Salafisten in die Arme gelaufen sind? Und was können wir dagegen tun? Geben wir Familien, Freunden, Lehrern genügend Hilfestellung bei der Frage, was zu tun ist, wenn sich jemand radikalisiert?

Auch andere Debatten führen wir zu eindimensional. Nach dem Anschlag von Anis Amri auf dem Breitscheidplatz ging es reflexhaft darum, einen Schuldigen zu finden. Schnell war in Politik und Medien die Rede von Behörden- oder Staatsversagen, verbunden mit der Frage, wer dafür die Verantwortung übernehmen muss. Natürlich muss analysiert werden, was schief gelaufen ist. Und dass Anis Amri und die Gefahr, die von ihm ausging, falsch bewertet wurde, ist kaum zu leugnen.

Eine Debatte, die wir führen müssen

Die Aufarbeitung darf sich aber eben nicht auf die Frage verengen, wen man dafür verantwortlich machen kann. Viel mühsamer ist die Debatte: Wie können wir unsere Sicherheitsarchitektur verbessern? Dabei zeigt der Fall Amri deutlich, dass hier Reformbedarf ist. Wir brauchen bei länderübergreifenden Terrorermittlungen eine klare Führung, die bei den Bundesbehörden liegen sollte.

Eine Debatte, die natürlich nicht so handfest ist wie die Frage, Fußfessel für Gefährder - ja oder nein? Und eine Debatte, die politisch nach kurzer Zeit im Keim erstickt wurde - mit Verweis auf die föderalen Rahmenbedingungen. Sie ist aber entscheidend bei der Frage, wie wir der terroristischen Bedrohung begegnen müssen. So sehr wir lernen müssen, mit ihr zu leben - wir sind ihr deswegen noch lange nicht machtlos ausgeliefert.