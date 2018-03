Die anhaltende Kälte hat in vielen Teilen Europas zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Der Flughafen in Genf stellte seinen Betrieb wegen des Wetters vorübergehend ein. In Südfrankreich steckten zahlreiche Autofahrer über Nacht fest. Mehr als 1.500 Menschen wurden in der Region um Montpellier in Notunterkünften untergebracht, teilten die Behörden mit. Seit Freitag sind mindestens 45 Menschen wegen der Kälte ums Leben gekommen. Die meisten Opfer sind Obdachlose.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.