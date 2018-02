Wegen der anhaltenden Kälte in Europa sind seit Freitag mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen.

Allein aus Polen wurden 18 Tote gemeldet. Die meisten Opfer sind Obdachlose. Die Kälte führte in vielen Teilen Europas zudem zu Verkehrsproblemen. In Großbritannien fielen hunderte Züge wegen Schnees und Eisglätte aus, zudem waren Straßen teilweise unbefahrbar. Zahlreiche Schulen blieben geschlossen. Auch aus Schweden wurden viele Unfälle gemeldet. Zahlreiche Bus- und Zugverbindungen fielen aus. In Deutschland soll sich die Lage in den nächsten Tagen entspannen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes steigen die Temperaturen wieder. Am Wochenende werde es kaum noch Dauerfrost geben.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.