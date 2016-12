"Angst!" titelte eine große deutsche Boulevardzeitung nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Angst mit Ausrufezeichen. So als wäre es eine Aufforderung. Angst sollten wir allerdings nicht vor islamistischem Terror oder einer angeblichen Islamisierung haben. Angst sollten wir davor haben, dass all das, was wir als selbstverständlich hinnehmen, in Gefahr gerät: der Frieden in Europa, das Miteinander der Völker, unsere gemeinsamen Werte. All das könnte 2017 weiter erodieren.

Umso wichtiger ist in dieser Zeit der Ungewissheit, an einem gemeinsamen Europa festzuhalten, denn nur vereint können wir Europäer uns den Herausforderungen der Zukunft stellen.

Denn von denen gibt es viele: Der Rechtspopulismus in Europa etwa, der sich nicht mehr nur auf einige wenige Staaten wie Ungarn oder Polen beschränkt. Auch in Dänemark, Schweden, Österreich, den Niederlanden und Deutschland gewinnen rechtspopulistische und nationalistische Kräfte an Boden.

In der Debatte um Flüchtlinge und Asyl werden grundsätzliche Werte unserer Gesellschaft infrage gestellt. Rechte Nationalisten legen die Axt an das europäische Projekt. Spätestens das Brexit-Votum im Vereinigten Königreich hat bewiesen, dass alles möglich ist. Dass die europäische Integration kein Selbstläufer ist, sondern das Rad der Geschichte auch wieder zurückgedreht werden kann.

Lokomotive Deutschland - Frankreich

Im kommenden Jahr feiert die EU 60 Jahre Römische Verträge. Damals, im Jahr 1957, wurde der Grundstein der heutigen EU gelegt. Zehn Jahre zuvor hatte Winston Churchill in seiner legendären Europarede an der Universität Zürich ein vereinigtes Europa skizziert. Die Vereinigten Staaten von Europa sollten eine stabile Friedensordnung schaffen, der Motor sollte nach den Vorstellungen Churchills eine Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich sein. Dazu ist es gekommen, die deutsch-französische Lokomotive hat Europa geprägt.

Man mag darüber streiten, ob dieses Tandem nicht die Interessen der kleineren Länder außer Acht gelassen und zu viel Macht konzentriert hat. Sollte in Frankreich aber im kommenden Jahr die rechtsextreme Marine Le Pen zur Präsidentin gewählt werden, ist diese Frage sowieso obsolet. Sie hat bereits einen Austritt Frankreichs aus der EU angekündigt. Dann verliert die EU einen weiteren wichtigen Stabilitätsanker. Alles scheint möglich.

Umso wichtiger wird dann automatisch die Rolle Deutschlands werden. Auch das ist nicht unumstritten, denn die starke Rolle Deutschlands hat in der Vergangenheit schon für Unmut gesorgt – nicht zuletzt bei den südeuropäischen Staaten, denen in der Finanzkrise das deutsche Beharren auf Austerität und Einhaltung der Stabilitätsregeln ein Dorn im Auge war.

Und dann steht der EU 2017 noch ein hässliches Scheidungsverfahren mit Großbritannien bevor. Wenigstens hier sind sich die verbleibenden 27 EU-Staaten einig: keine Verhandlungen ohne Austrittsmitteilung. Die Einheit des Binnenmarktes und der vier Grundfreiheiten müsse verteidigt werden. Die Briten könnten nur im Binnenmarkt bleiben, wenn sie auch die Personenfreizügigkeit akzeptierten. Für die EU wird es nur harte Verhandlungen mit den Briten geben können. Keine Zugeständnisse, rote Linien und die ganz klare Botschaft nach Innen: Hier könnt ihr sehen, welche Nachteile ein Austritt aus der EU mit sich bringt.

So hatte sich das Churchill vor 70 Jahren sicher nicht vorgestellt. Die Zukunft Großbritanniens sah er nicht als Ex-Partner der Vereinigten Staaten von Europa, sondern als deren Freund und Förderer. Aber vielleicht können die Scheidungsverhandlungen wenigstens dazu führen, dass die verbleibenden 27 Staaten wieder enger zusammen rücken und sich klar machen, welche Errungenschaften mit der EU auf dem Spiel stehen.

Denn die Zeit der Kriege, der Not und eines zerstrittenen Europas, vor dem Churchill einst gewarnt hatte – er hatte es wenige Jahre zuvor selbst erlebt – diese Zeit kann auch heute wieder zurückkehren.

Thomas Otto (Deutschlandradio / Bettina Straub)Thomas Otto, geboren 1987 in Dresden, studierte in Leipzig Soziologie und Hörfunk. In dieser Zeit arbeitete er unter anderem für den MDR und die Nachrichtenagentur dapd. Nach dem Studium volontierte er beim Deutschlandradio. Seit 2014 berichtet er für die drei Programme von Deutschlandradio aus dem Studio Brüssel.