Die Bertelsmann-Stiftung begrüßt das zwischen Japan und der EU abgeschlossene Freihandelsabkommen. Nicht nur sei es ein Signal gegen Protektionismus - auch profitiere die deutsche Wirtschaft davon.

Bertelsmann-Volkswirtin Cora Jungbluth sagte im Deutschlandfunk, die Stiftung habe vom Münchener ifo-Institut berechnen lassen, welche Auswirkungen das Abkommen auf die Wirtschaftsentwicklung haben könnte. Bei einer konservativen Rechnung kommt das Institut demnach auf eine Steigerung des durchschnitlichen Bruttoinlandproduktes um 0,1 Prozent jährlich. In einem "ambitionierteren" Szenario seien sogar 0,7 Prozent möglich, so Jungbluth.



Auch profitierten mehrere Branchen in Deutschland von JEFTA, etwa die Pharmaindustrie sowie die Computer- und Elektronikbranche. Gleichzeitig könne es jedoch Wertschöpfungsverluste für den Maschinenbau geben. Mit Blick auf noch ungeklärte Fragen des Abkommens etwa beim Verbraucherschutz forderte Jungbluth Transparenz.



Die Europäische Union und Japan hatten sich heute bei einem Treffen in Brüssel grundsätzlich auf ein umfassendes Freihandelsabkommen geeinigt. Ziel des Freihandelspakts ist es, Zölle abzubauen, Wachstum zu fördern und neue Jobs zu schaffen. Details des Vertrags müssen noch verhandelt werden.



Kurz vor dem G20-Gipfel wollten beide Seiten mit der Grundsatzvereinbarung ein politisches Signal gegen Protektionismus setzen.