Die Europäische Union bemüht sich um Dialog in den angespannten Beziehungen zur Türkei.

EU-Ratspräsident Tusk und Kommissionspräsident Juncker haben den türkischen Präsidenten Erdogan für Ende März zu einem Treffen in die bulgarische Stadt Warna eingeladen. Dabei solle es unter anderem um die Entwicklung in der Türkei und um regionale Fragen gehen, schreiben sie in einem heute veröffentlichten Brief an Erdogan.



Die EU kritisiert seit Monaten das Vorgehen der türkischen Regierung gegen angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung. Bei dem Treffen dürfte es aber auch um die Offensive der Türkei gegen kurdische Milizen in Syrien gehen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.