Im Vorgehen gegen illegale Migration will die EU Libyen womöglich beim Schutz seiner Südgrenze helfen.

Der Europäische Auswärtige Dienst und die EU-Kommission prüften, ob und unter welchen Bedingungen eine Polizeimission entsendet werden könne, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Diplomaten. Denkbar sei auch, dass einzelne Länder wie Italien im Rahmen bilateraler Hilfen Polizisten und Grenzschützer entsenden, hieß es weiter. In jedem Fall wolle die EU der Regierung von Premier Sarradsch technische Hilfen wie Drohnen, Hubschrauber und Satellitentelefone zu Aufklärungszwecken anbieten. Damit wolle man Migranten aus dem Niger, Tschad und Sudan vom Grenzübertritt abhalten.



Darüber hinaus wird berichtet, der für Migration zuständige EU-Kommissar Avramopoulos arbeite an Plänen, wie Flüchtlinge aus Libyen künftig auf legalem Weg in die Europäische Union umgesiedelt werden könnten.